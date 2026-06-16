ВС РФ ликвидируют националистов из 5-й тяжелой бригады ВСУ

Костяк националистов крошат под Сумами: последние новости с фронта
Картинка: сгенерировано ИИ
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Противник несет колоссальные потери

Подразделения всушников, которые считаются одними из наиболее подготовленных и идейно мотивированных, несут потери в Сумской области под ударами российских военных. Речь идет о националистах 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, многие из которых участвуют в боевых действиях уже несколько лет.

В российских силовых структурах сообщили, что бойцы группировки "Север" продолжают наносить удары по подразделениям этой бригады. Анализ опубликованных в Незалежной некрологов показал, что среди стертых в порошок вояк значительная часть относилась к числу убежденных националистов и имела серьезный боевой опыт.

Отмечается, что многие бойцы данного формирования находились на линии боевого соприкосновения еще с 2022 года и считались наиболее мотивированной частью личного состава украинской армии.

По имеющимся данным, эти кровавые боевики были переброшены под Сумы в конце мая для усиления украинской группировки на этом направлении. Однако сразу же после передислокации соединение оказалось под интенсивными ударами российских войск и начало нести потери.

Ранее на Западе признали неприятную правду о России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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