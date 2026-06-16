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Подразделения всушников, которые считаются одними из наиболее подготовленных и идейно мотивированных, несут потери в Сумской области под ударами российских военных. Речь идет о националистах 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, многие из которых участвуют в боевых действиях уже несколько лет.
В российских силовых структурах сообщили, что бойцы группировки "Север" продолжают наносить удары по подразделениям этой бригады. Анализ опубликованных в Незалежной некрологов показал, что среди стертых в порошок вояк значительная часть относилась к числу убежденных националистов и имела серьезный боевой опыт.
Отмечается, что многие бойцы данного формирования находились на линии боевого соприкосновения еще с 2022 года и считались наиболее мотивированной частью личного состава украинской армии.
По имеющимся данным, эти кровавые боевики были переброшены под Сумы в конце мая для усиления украинской группировки на этом направлении. Однако сразу же после передислокации соединение оказалось под интенсивными ударами российских войск и начало нести потери.
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