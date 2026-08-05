Свиные ребрышки в казане с луком и томатами до мягкости

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Ребрышки любят жар и терпение. Сначала им нужна корочка, почти грубая, румяная, с запахом поджаренного мяса. А потом – крышка, лук, томаты и время, чтобы все резкое стало мягким.
Казан здесь работает лучше сковороды: он быстро обжаривает мясо, но потом держит влажное тепло, в котором ребрышки не сушатся, а медленно доходят в густом соусе.
Ребрышки не стоит часто переворачивать в начале: дайте им спокойно схватиться корочкой. Лук режьте щедро, он почти растворится и станет основой соуса. Томаты лучше добавлять после обжарки, иначе мясо начнет тушиться слишком рано.
Подавайте ребрышки с зеленью, лепешкой или отварной картошкой. Это блюдо не делает вид, что оно легкое, зато честно обещает мягкое мясо, густой сок и настоящий казанный аромат.
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