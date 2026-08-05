Свиные ребрышки в казане с луком и томатами до мягкости

Свиные ребрышки в казане с луком и томатами до мягкости
Свиные ребрышки в казане с луком и томатами до мягкости
Свиные ребрышки в казане становятся мягкими без духовки и маринадной суеты: лук тает в соусе, томаты дают кислинку, а мясо легко отходит от кости.

Ребрышки любят жар и терпение. Сначала им нужна корочка, почти грубая, румяная, с запахом поджаренного мяса. А потом – крышка, лук, томаты и время, чтобы все резкое стало мягким.

Казан здесь работает лучше сковороды: он быстро обжаривает мясо, но потом держит влажное тепло, в котором ребрышки не сушатся, а медленно доходят в густом соусе.

Ингредиенты

  • свиные ребрышки – 1,2 кг;
  • лук – 4 крупные головки;
  • помидоры – 4 штуки или томаты в собственном соку – 300 г;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • растительное масло – 50 мл;
  • копченая паприка – 1 чайная ложка;
  • кориандр – половина чайной ложки;
  • лавровый лист – 1 штука;
  • соль, черный перец и зелень – по вкусу.

Как готовить

  • Ребрышки нарежьте порциями, обсушите и посолите.
  • В казане разогрейте масло и обжарьте мясо до уверенной корочки.
  • Добавьте лук полукольцами и готовьте, пока он не станет золотистым и мягким.
  • Всыпьте специи, добавьте чеснок и нарезанные помидоры.
  • Убавьте огонь, накройте казан и тушите 50-60 минут.
  • Если соуса мало, добавьте немного горячей воды, но не превращайте блюдо в суп.
  • В конце откройте крышку и выпарите соус до густоты.

Что важно

Ребрышки не стоит часто переворачивать в начале: дайте им спокойно схватиться корочкой. Лук режьте щедро, он почти растворится и станет основой соуса. Томаты лучше добавлять после обжарки, иначе мясо начнет тушиться слишком рано.

Подавайте ребрышки с зеленью, лепешкой или отварной картошкой. Это блюдо не делает вид, что оно легкое, зато честно обещает мягкое мясо, густой сок и настоящий казанный аромат.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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