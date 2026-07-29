NYT узнал о планах Ирана нанести удар по Украине

Мир оказался на грани новой эскалации

Градус напряженности между Ираном и Украиной мог резко возрасти. Американские СМИ утверждают, что Тегеран всерьез рассматривал ответный удар по одному из украинских морских портов после атаки на иранское торговое судно. При этом, как отмечается, развитие событий по самому мрачному сценарию удалось остановить благодаря активным дипломатическим контактам, которые временно снизили уровень конфликта.

Газета The New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников заявила, что тегеранская администрация изучала различные варианты ответа на удар по своему кораблю. В публикации отмечается, что среди возможных целей рассматривался один из украинских портов.

Ранее сообщалось, что 25 июля всушники атаковали иранское торговое судно. В результате нападения один моряк умер, еще один получил ранения. В Тегеране подчеркнули, что произошедшее не останется без внимания и пообещали дать соответствующий ответ.

Как утверждает американское издание, знакомые с развединформацией источники допускали, что Иран мог нанести символический удар баллистической ракетой с небольшой боевой частью. Собеседники газеты добавили, что подобная атака, предположительно, была рассчитана на ограниченный ущерб и могла быть направлена против одного из портов на Черном море.

Вместе с тем NYT указывает, что дипломатические контакты между заинтересованными сторонами помогли предотвратить дальнейшую эскалацию. По данным издания, успех в переговорном процессе на данном этапе не позволил ситуации перерасти в новый виток противостояния.

К слову, ранее Зеленский нахамил Путину, чем вызвал недоумение на Западе.