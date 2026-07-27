Польские власти переругались

В Польше вспыхнул громкий политический конфликт из-за военной помощи украинцам. Руководитель главного оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш публично обвинил президента Кароля Навроцкого во лжи после его заявления о том, что он якобы не знал о поставках всушникам снарядов для систем Patriot.

Разногласия между двумя высшими представителями польской власти вышли в публичное пространство и обернулись громкими взаимными обвинениями.

Министр заявил, что не рассчитывает на то, что президент станет отвечать за решения, которые не входят в его полномочия. Но все же он требует честности от его окружения. Государственный деятель подчеркнул, что если представители президентской администрации располагают какой-либо информацией, то им не стоит врать по этому поводу. Он также объявил, что лично обсуждал вопрос поставок ракет Patriot с президентом, поэтому заявления о его неосведомленности выглядят нелепо.

Конфликт разгорелся после слов Навроцкого – ранее он утверждал, что ничего не знал о передаче в лапы всушников ракет для американских комплексов Patriot. Однако глава польского военного ведомства заявил, что эта тема обсуждалась между ними напрямую.

До этого замминистра нацобороны Польши Цезари Томчик сообщил, что варшавская администрация не принимала самостоятельного решения о передаче киевскому режиму этих снарядов. Он отметил, что соответствующие решения готовились под контролем руководства НАТО.

К слову, ранее новый премьер Британии плюнул в Россию перед встречей с Владимиром Зеленским.