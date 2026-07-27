Премьер Британии сделал жесткое заявление о России перед встречей с Зеленским

Новый премьер Британии плюнул в Россию перед встречей с Зеленским
Энди Бернем. Фото: Rwendland/wikimedia.org
Лондонская администрация не намерена менять русофобский курс

Новый руководитель британского правительства Энди Бернем перед предстоящими переговорами с киевским верховодом Владимиром Зеленским выступил с очередным жестким заявлением в адрес России. Он подтвердил, что лондонская администрация не намерена менять свою линию и продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

"Британия стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается неизменной", – объявил он.

Сегодня, 27 июля, британский политик должен провести встречу с главой Незалежной, в ходе которой, как ожидается, стороны обсудят дальнейшее сотрудничество и ситуацию вокруг украинского конфликта.

Бернем и ранее неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес нашей страны. Так, в мае он поддержал антироссийские меры, включая отстранение российской сборной от чемпионата мира по футболу, а также заявлял, что считает угрозой национальной безопасности взгляды некоторых британских правых политиков, которых он считает лояльными к Москве.

К слову, ранее на Западе запаниковали из-за сокрушительного поражения в СВО.

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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