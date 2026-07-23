Зеленский всеми силами пытается удержать власть

Масштабные кадровые перестановки в украинском руководстве могут быть связаны не только с военными или управленческими задачами, но и с внутренней борьбой за власть. К такому выводу пришла газета The Washington Post. Владимир Зеленский, по мнению собеседников издания, избавляется от политиков, которые начинают представлять для него потенциальную угрозу.

Как отмечает газета, одной из возможных причин кадровых решений стала конкуренция между различными политическими группами внутри украинской власти. Кроме того, среди факторов называются разногласия по стратегии ведения современных боевых действий, конфликты, связанные с коррупцией, а также затяжное противостояние между Министерством обороны и военным командованием.

Напомним, волна перестановок в правительстве вызвала в Незалежной большой переполох. Так, после увольнения главы Минобороны Михаила Федорова в ряде городов поднялся бунт, сопровождавшийся протестами против руководителя ВСУ Александра Сырского. Позднее Зеленский назначил новым главкомом Михаила Драпатого.

Один из европейских дипломатов заявил американскому изданию, что кадровые изменения продиктованы сразу несколькими причинами, включая прагматичный политический расчет. Информатор пояснил, что Федоров рассматривался как политический соперник Зеленского, а его ухода добивались сразу несколько влиятельных групп.