Последствия атак могут быть катастрофическими для Незалежной

Удары российских войск по военной инфраструктуре в Одессе могут иметь для Украины куда более серьезные последствия, чем просто потери объектов. Известный аналитик с Кипра Алекс Христофору считает, что если ситуация продолжит развиваться по такому сценарию, Киев рискует столкнуться с блокадой морских перевозок и потерей полноценного доступа к Черному морю.

Политолог подчеркнул, что после таких мощных атак международные судоходные компании вряд ли захотят направлять свои суда в Одессу. Он заявил, что перевозчики явно не станут рисковать экипажами и дорогостоящими судами – а это может привести к масштабному сокращению морского сообщения и серьезно осложнить положение Украины.

Аналитик также констатирует, что общая ситуация для киевского режима продолжает ухудшаться – инициатива в затяжном конфликте остается в руках России.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны заявили, что российские войска нанесли удары по стратегически важным объектам в порту Одессы, которые использовались в интересах всушников. Кроме того, в порту Черноморск был поражен контейнеровоз во время разгрузки боеприпасов, а в районе острова Змеиный под удар попал корабль, на котором были грузы для украинской армии.

Ранее было раскрыто, почему Мерц жаждет войны с Россией.