Медведчук рассказал, почему Мерц жаждет войны с Россией

Мерц жаждет войны с Россией: раскрыто — зачем
Фридрих Мерц. Фото: Olaf Kosinsky / wikimedia.org
У немецкого политика есть хитрый план

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц очень хочет развязать войну с нашей страной. Он пытается вывести немецкую экономику из кризиса за счет масштабной милитаризации и курса на противостояние с Россией. По крайней мере, в этом уверен глава совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

В авторской статье политический деятель заявил, что Мерц делает ставку на стремительное наращивание военно-промышленного комплекса, одновременно сокращая выпуск гражданской продукции. Он считает, что немецкий канцлер рассчитывает восстановить экономику страны за счет подготовки к крупному военному конфликту с Россией, таким образом возвращаясь к принципам, которые уже однажды привели Германию к катастрофе.

Политик подчеркнул, что высокопоставленный немец воплощает в жизнь известную нацистскую формулу "Пушки вместо масла", пытаясь заменить развитие мирной экономики военными заказами. Государственный деятель заявил, что этот сомнительный курс не может обеспечить стране процветание – Мерц лишь повторяет ошибки прошлого.

Он также указал, что канцлеру Германии стоит внимательнее изучить историю собственной страны. Медведчук напомнил, что политика, основанная на милитаризации экономики и отказе от приоритета гражданского производства, уже приводила Германию к разрушительным последствиям, в результате которых страна оказалась в руинах, и не получила ни экономического благополучия, ни военного успеха.

К слову, ранее стало известно, что под Харьковом уничтожили украинских палачей.

Источник: Другая Украина ✓ Надежный источник
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