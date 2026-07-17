Положению незалежных не позавидуешь

Украинская армия стремительно теряет возможности изменить ситуацию на фронте, а Россия сохраняет инициативу и находит ответ на любые действия Киева. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Он считает, что положение ВСУ продолжает ухудшаться, военный потенциал страны сокращается, а попытки переломить ход конфликта не приносят результата.

По оценке американского аналитика, развитие событий сегодня складывается в пользу России. Он отметил, что, несмотря на воинственные заявления западных политиков и СМИ, Москва последовательно реагирует на каждую новую инициативу Киева. Своевременно принятые решения быстро устраняют возникающие проблемы и позволяют российской стороне укреплять собственные позиции.

Риттер обратил внимание, что одной из наиболее серьезных проблем Украины становится стремительное сокращение промышленного потенциала. Многие предприятия, которые обеспечивали производство и ремонт техники, а также поддерживали военную инфраструктуру, уже стерты с лица земли. Это, как отметил эксперт, значительно снижает способность Киева восполнять потери и поддерживать боеспособность армии.

Американский разведчик добавил, что украинская сторона сталкивается с нарастающими трудностями практически во всех сферах. Он заявил, что Киев больше не располагает инструментами, которые могли бы обеспечить ему стратегическое преимущество или изменить обстановку в свою пользу. По его оценке, украинские силы теряют позиции не только в военном отношении, но и в промышленной, ресурсной и организационной сферах.

Спец также подчеркнул, что российские войска продолжают развивать наступление, постепенно наращивая давление на противника. Эксперт считает, что происходящее все отчетливее демонстрирует кризисное положение украинской армии.

"Русские наступают, уничтожая украинцев", – заключил он.

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