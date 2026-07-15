Дипломат иронично прокомментировала происходящее

Оригинальная инициатива экс-руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной Бориса Тарасюка вызвала резкую реакцию в Москве. Представительница МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на его идею переименовать Украину в Русь.

Недавно украинский государственный деятель вдруг объявил, что в случае смены названия наиболее подходящим для его родины он считает вариант "Русь". Он объяснил свою позицию исторической связью с Киевской Русью.

Российский дипломат, комментируя эту инициативу, отреагировала с сарказмом.

"То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?", – отметила она.

Высказывание представителя российского внешнеполитического ведомства как всегда отличается тонким остроумием. А вот сам Тарасюк утверждает, что предложенное им название отражает исторические корни его родины и связано с наследием Киевской Руси.

Ранее австралийский офицер сделал жуткий прогноз для ВСУ. Ничего хорошего незалежных не ждет.