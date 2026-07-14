Болгария выходит из "коалиции желающих"

Болгария поставила неожиданную подножку Украине
Фото: www.unsplash.com
В Киеве вряд ли рассчитывали на такое развитие событий

В рядах западной коалиции, поддерживающей Украину, наметился новый раскол. Болгария официально заявила о выходе из так называемой "коалиции желающих", четко обозначив, что больше не намерена поддерживать курс на дальнейшее военное противостояние.

Руководитель болгарского правительства Румен Радев сообщил, что София прекращает участие в объединении государств, выступающих за продолжение военной и финансовой помощи киевского режима. Политик указал, что болгарские власти считают силовой сценарий бесперспективным и выступают за поиск дипломатического решения конфликта.

Радев также указал, что урегулирование ситуации возможно только путем переговоров, а не за счет дальнейшей эскалации. Таким образом Болгария дистанцировалась от агрессивной политики ряда европейских стран и поставила своеобразную подножку Киеву.

"Коалиция желающих", инициаторами создания которой стали британцы и французы, объединяет более 30 государств. Недавно ее участники подписали декларацию, предусматривающую возможность размещения иностранных военных на украинских землях после заключения мирного соглашения.

К слову, ранее стало известно о чудовищной афере украинских командиров.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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