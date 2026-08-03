Джин-тоник с огурцом и базиликом для вечера дома в жару

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Есть напитки, которые хочется готовить не по поводу, а по погоде. Когда воздух стоит неподвижно, ужин собирается из того, что не надо долго жарить, а рука сама тянется к огурцу из холодильника, джин-тоник с базиликом оказывается почти кухонной логикой.
Он сухой, зеленый, свежий. Огурец дает прохладу, базилик – пряный аромат, лимон собирает вкус, а тоник делает напиток легким и звонким. Главное – не превращать его в сладкий лимонад.
Тоник лучше брать сухой, без яркой конфетной сладости. Огурец должен быть хрустящим, с тонкой кожицей, а базилик – свежим, не подвявшим. Если листьев добавить слишком много, напиток станет похож на салат, поэтому держите аромат в узде.
Такой джин-тоник хорош рядом с легкой закуской: молодым сыром, томатами, оливками, кусочком рыбы или просто тарелкой холодного арбуза. Он не требует суеты, только большого льда и медленного вечера.
Незалежных ждут новые испытания