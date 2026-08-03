Джин-тоник с огурцом и базиликом для вечера дома в жару

Огуречный джин-тоник с базиликом спасает жаркий вечер без лишней сладости: он пахнет зеленью, лимоном и холодом, который приятно держится в бокале.

Есть напитки, которые хочется готовить не по поводу, а по погоде. Когда воздух стоит неподвижно, ужин собирается из того, что не надо долго жарить, а рука сама тянется к огурцу из холодильника, джин-тоник с базиликом оказывается почти кухонной логикой.

Он сухой, зеленый, свежий. Огурец дает прохладу, базилик – пряный аромат, лимон собирает вкус, а тоник делает напиток легким и звонким. Главное – не превращать его в сладкий лимонад.

Ингредиенты на 1 бокал

джин – 45 мл;

тоник – 120-150 мл;

свежий огурец – 3-4 тонких ленты;

базилик – 3-4 листа;

лимонный сок – 1 чайная ложка;

лед – полный бокал;

лимонная цедра – немного для аромата.

Как готовить

Охладите высокий бокал, тоник и джин заранее.

Срежьте с огурца тонкие длинные ленты овощечисткой.

Листья базилика слегка хлопните между ладонями, чтобы раскрыть аромат.

Наполните бокал льдом, добавьте огурец, базилик и лимонный сок.

Влейте джин, затем холодный тоник по стенке бокала.

Перемешайте один раз снизу вверх и сразу подавайте.

Что важно

Тоник лучше брать сухой, без яркой конфетной сладости. Огурец должен быть хрустящим, с тонкой кожицей, а базилик – свежим, не подвявшим. Если листьев добавить слишком много, напиток станет похож на салат, поэтому держите аромат в узде.

Такой джин-тоник хорош рядом с легкой закуской: молодым сыром, томатами, оливками, кусочком рыбы или просто тарелкой холодного арбуза. Он не требует суеты, только большого льда и медленного вечера.