Соседов сравнил Пугачеву с каракатицей

Знаменитость не стал сдерживать эмоции

Музыкальный критик Сергей Соседов резко осудил Аллу Пугачеву после ее появления на фестивале в Юрмале. Он заявил, что артистка безуспешно пытается сохранить былую популярность, однако вместо прежнего восхищения все чаще вызывает лишь недоумение.

Эксперт по звездной тусовке жестко высказался о внешнем виде бывшей примадонны отечественной эстрады. Он заявил, что дива напоминает ему каракатицу и добавил, что нелепые попытки выглядеть моложе лишь подчеркивают возрастные изменения.

Критик также заявил, что раньше "Женщина, которая поет" завоевывала любовь публики благодаря таланту, сильному голосу и яркой харизме. Теперь же, как с раздражением отметил шоумен, ее имя гораздо чаще появляется в светской хронике и публикациях желтой прессы, чем в новостях о музыкальных достижениях.