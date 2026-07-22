Соскин осудил перестановки в высшем командовании ВСУ

"Что, доигрался?" В Киеве забили тревогу после странной выходки Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukraine/wikimedia.org
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Поступки главы режима вызывают большие вопросы

Кадровые перестановки, инициированные Владимиром Зеленским в правительстве и высшем военном руководстве Незалежной, могут обернуться серьезными последствиями для ситуации на фронте. Такое мнение высказал известный киевский политолог Олег Соскин. Он подчеркнул, что смена ключевых фигур в разгар боевых действий лишь усилит неразбериху и осложнит положение всушников.

Аналитик заявил, что странные поступки главы республики ставят под угрозу устойчивость управления войсками и могут привести к тяжелым последствиям на поле боя. Очевидно, что постоянные кадровые перестановки в столь критический момент не решают существующие проблемы, а, наоборот, создают новые.

Соскин также сильно сомневается, что назначение Михаила Драпатого на место руководителя ВСУ после увольнения Александра Сырского – хорошая идея. Он считает, что такие перетасовки бессмысленны и только усугубят положение военных на фронте.

"Ну что, Зеленский, доигрался? <…> Хочешь, чтобы фронт рухнул, пока ты колоду тасуешь?" – задается вопросом эксперт.

Любопытно, что в британской прессе недавно писали: вопрос об отставке Сырского был решен заранее, а его преемником должен был стать человек, который не представлял бы политической угрозы для главы киевского режима.

Ранее стало известно, что Киев отказался забирать старый "подарок" Польши.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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