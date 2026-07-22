РИАН: Киев не хочет забирать у Варшавы советские истребители МиГ-29

Сделка сорвалась: Киев отказался забирать старый "подарок" Польши
Польский город. Фото: www.unsplash.com
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Аттракцион невиданной щедрости не впечатлил украинцев

Планы польских властей передать Незалежной советские истребители МиГ-29 оказались под угрозой срыва. Киевский режим, как утверждает осведомленный информатор, больше не заинтересован в этих самолетах, поскольку считает их техническое состояние неудовлетворительным, а восстановление – слишком дорогим и нецелесообразным.

По имеющимся данным, спецы ВСУ детально изучили состояние оставшихся на вооружении польских ВВС МиГ-29 и пришли к выводу, что техника требует капитального ремонта и глубокой модернизации. И поэтому Киев не рассматривает этот сомнительный "подарок" поляков как ценный военный ресурс и не проявляет интереса к его получению.

Дополнительным препятствием стал вопрос финансирования. Источник сообщил, что варшавская и киевская администрации так и не смогли определить, кто должен оплачивать восстановление истребителей до состояния, пригодного для выполнения боевых задач. В результате ни одна из сторон не выразила готовность взять эти расходы на себя.

Еще зимой прошлого года поляки объявили о намерении передать всушникам от шести до восьми МиГ-29, которые планировалось снять с вооружения. Всего польская сторона таким образом собиралась избавиться от 14 самолетов этого типа.

Предполагалось, что взамен польские власти получат от Киева технологии производства дронов. Однако реализовать эту договоренность сторонам не удалось, и обмен в итоге не состоялся.

Ранее Польша нанесла серьезный удар по украинцам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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