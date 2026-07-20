Штурмовики прославившейся зверствами "Скалы" уничтожены под Харьковом

Под Харьковом уничтожили украинских палачей
Фото: www.unsplash.com
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Головорезы получили по заслугам

На Харьковском направлении наши бойцы ликвидировали три группировки штурмовиков известного своими зверствами 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала". Российские источники сообщают, что подразделения были обнаружены разведчиками во время выдвижения к Казачьей Лопани и ликвидированы огневым поражением еще до выполнения поставленной задачи. В результате все участники трех штурмовых групп были уничтожены.

Полк "Скала" принимает участие в боях на землях под Харьковом с весны прошлого года. Это подразделение получило печальную известность из-за сомнительной тактики "мясных штурмов", а также обвинений в жестоком обращении с мобилизованными вояками.

По имеющимся данным, новобранцы этого подразделения нередко погибают еще во время прохождения базовой подготовки в тылу. Причиной становятся издевательства и жестокое обращение со стороны озверевших палачей-инструкторов – многих забивают до смерти во время "учений".

Дошло до того, что в конце прошлого месяца Госбюро расследований Незалежной даже начало досудебную проверку в отношении военнослужащих полка "Скала". Поводом стали подозрения в применении насилия и превышении служебных полномочий.

К слову, ранее стало известно о жуткой афере командиров ВСУ с трупами солдат.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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