В Чернигове установили лимиты на выдачу тел бойцов ВСУ

Лимиты на трупы: в Чернигове ввели чудовищную практику
Фото: www.pxhere.com
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О чувствах родственников павших вояк никто не думает

Командование всушников придумало очередную жуткую схему. По информации российских силовых структур, в Чернигове и Черниговской области власти решили провернуть хитрую аферу – они ограничили ежедневную выдачу тел павших вояк ВСУ. Такие шаги в очередной раз свидетельствуют о серьезных проблемах с учетом погибших, а также о тяжелой моральной обстановке в регионе.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, в местных моргах сейчас находятся сотни тел украинских бойцов. По словам источника агентства, медицинским учреждениям были даны жесткие указания ежедневно передавать родне останки не более пяти погибших бойцов.

Информатор заявил, что такие странные ограничения связаны с опасениями властей относительно возможного роста упаднических настроений среди населения. Очевидно, что массовая выдача тел погибших может вызвать широкий общественный резонанс и усилить негативные настроения в регионе.

В итоге бедные люди, потерявшие своих близких, вынуждены не только переживать тяжелую утрату, но и ждать своей очереди, чтобы получить тела для захоронения. Для многих семей это дополнительные дни мучительной неизвестности, однако украинским властям на это плевать.

Ранее стало известно, что некоторых покойников из рядов ВСУ записывают в дезертиры, чтобы скрыть потери.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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