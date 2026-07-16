Многие недовольны политикой Киева

На украинских землях стремительно нарастает политическое напряжение. После просочившейся информации о грядущей отставке министра обороны Михаила Федорова на улицы сразу нескольких городов вышли протестующие. Волна митингов охватила разные регионы страны – недовольство кадровыми перестановками впервые приобрело столь масштабный характер.

Как сообщает издание "Страна.ua", акции проходят не только в Киеве, но и во Львове, Одессе, Николаеве, а также в подконтрольном всушникам Запорожье и других регионах. Участники митингов требуют не допустить увольнения главы оборонного ведомства.

Федоров занимает высокий пост всего около полугода, однако вскоре может лишиться этой должности. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что наиболее вероятным кандидатом на замену считается действующий глава МВД Игорь Клименко.

По данным парламентария, Владимир Зеленский возложил на Федорова ответственность за провал реформы территориальных центров комплектования. Это, как утверждается, стало одной из главных причин обсуждаемой кадровой перестановки.

Кроме того, в прессе ранее появлялась информация о глубоком и затяжном конфликте между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Глава киевского режима, по некоторым данным, даже заявлял, что считает необходимым увольнение обоих, однако в нынешней ситуации не может принять такое решение.

К слову, ранее в Австралии вспыхнул скандал из-за кровавого лозунга про убийство русских.