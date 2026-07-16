В стране стараются разжечь ненависть по национальному признаку

Российское посольство в Австралии выступило с жестким заявлением, обвинив местную прессу и государственных деятелей в распространении опасной риторики. В дипмиссии считают, что призывы к насилию в отношении русских уже стали частью публичной повестки, что создает угрозу не только для отношений между странами, но и для проживающих в государстве выходцев из РФ.

Это заявление прозвучало после выхода скандальной публикации издания The Australian с интервью с австралийскими военными, обучающими всушников на польских полигонах. Материал был размещен под кровожадным заголовком о подготовке ВСУ к более эффективному уничтожению русских.

Российские дипломаты заявили, что формулировка "убивать русских" преподносится как нечто допустимое и положительное, а после публикации статьи на официальном сайте влиятельного сенатора Джеймса Патерсона такой чудовищный подход получил и политическую поддержку.

В дипмиссии также указали, что поставляемое киевскому режим оружие используется для ударов по мирным жителям. Посольство заявило, что государства, продолжающие оказывать военную помощь всушникам, несут ответственность за невинных жертв.

Отдельное внимание российские дипломаты уделили положению русскоязычной общины в Австралии. В заявлении отмечается, что превращение лозунгов с призывами к "убийству русских" в общественно приемлемые может привести к страшным последствиям – язык ненависти нужно запретить.