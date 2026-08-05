На Елену Летучую напали с кулаками во время съемок шоу

Появились подробности скандального инцидента

Очередное расследование Елены Летучей обернулось громкими разборками. Во время съемок телешоу "Новый Ревизорро" звезда столкнулась с агрессией в стоматологической клинике – конфликт оказался настолько серьезным, что пришлось вызывать стражей порядка.

Инцидент произошел во время проверки одной из частных "зуболечебниц". В разгар работы к блондинке подошли мужчина и женщина, представившиеся пациентами клиники. Они вели себя агрессивно, набросились на группу с кулаками, пытались помешать работе журналистов, хотели выхватить у ведущей микрофон и не прекращали преследовать съемочную группу.

Блондинка рассказала, что даже после приезда сотрудников полиции ситуация не изменилась. Она уточнила, что, пока редакторы оформляли заявление, неизвестные продолжали срывать съемку и мешали работе журналистов.

Причиной конфликта стало расследование, которое проводила команда. По данным журналистов, стоматологический кабинет в этой клинике можно арендовать примерно за пять тысяч рублей в сутки, при этом наличие меддиплома или лицензии у арендаторов, как утверждается, никто не проверял.

Во время проверки звезда обнаружила в кабинете грязные помещения, пыль, просроченные медикаменты и другие нарушения санитарных норм. Кроме того, журналистка выяснила, что аналогичный кабинет для аренды работает прямо на территории фуд-корта одного из крупнейших рынков Москвы.

К слову, однажды знаменитость выгнали с общественного мероприятия.