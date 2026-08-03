Соратник Трампа закрыл миллиардный фонд ради кресла генпрокурора США

Письменный отказ Тодда Бланша от спорной программы должен снять возражения двух сенаторов-республиканцев.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально отказался от плана создания "фонда против политизации правосудия" объемом 1,776 миллиарда долларов. Решение принято перед новым этапом рассмотрения его кандидатуры в Сенате, сообщает BBC.

Бланш опубликовал подписанное распоряжение, в котором зафиксировал прекращение проекта. В документе подчеркивается, что фонда больше не существует. Ранее устных заверений чиновника оказалось недостаточно для двух сенаторов-республиканцев, задержавших продвижение его кандидатуры.

Программу объявило Министерство юстиции США в мае. Она была частью урегулирования иска Дональда Трампа, его сыновей Дональда-младшего и Эрика, а также Trump Organization к Налоговой службе США из-за утечки налоговых деклараций.

По первоначальным условиям фонд должен был рассматривать заявления людей, считавших себя жертвами политически мотивированного преследования, и мог назначать денежные выплаты. Критики среди демократов и республиканцев опасались, что компенсации смогут получить и некоторые осужденные по делам о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Дополнительные вопросы вызвало положение, которое могло ограничить будущие налоговые проверки президента, членов его семьи и компаний. В отдельной записке Бланш уточнил, что защита касается только сторон конкретного судебного дела.

На фоне критики проект ранее заблокировал федеральный судья, указавший на возможное несоответствие этическим нормам. Теперь письменное распоряжение Бланша должно устранить главное препятствие для голосования по его назначению постоянным генеральным прокурором.

Кандидатуру задерживали сенаторы Джон Корнин и Том Тиллис. Представитель Корнина сообщил, что сенатор достиг договоренности с Минюстом по спорному фонду. Тиллис пока публично не прокомментировал последнее решение.

Комитет Сената по судебной системе провел слушания по кандидатуре Бланша 15 июля. Очередное заседание, на котором возможно голосование, запланировано на вторник.