Джигурда выиграл суд против продавцов товаров с его лицом

Артист решил идти до конца

Никита Джигурда добился победы в судебных разборках и взыскал деньги за незаконное использование своего изображения. Артист отсудил в общей сложности 200 тысяч рублей за то, что ушлые предприниматели начали продавать маски и балаклавы с его фото без какого-либо разрешения.

В середине лета один из столичных суд рассмотрел сразу два иска, поданных знаменитостью к индивидуальным предпринимателям. По итогам разбирательств каждый из ответчиков был обязан выплатить звезде по 100 тысяч рублей.

Скандал разгорелся из-за продаж на одной из крупных интернет-площадок картонных масок и тканевых балаклав с изображением актера. Коммерсанты использовали фото знаменитости без его согласия. Звезда решил защищать свои права в судебном порядке.

Представлявший интересы артиста адвокат сообщил, что оба дела рассматривались одновременно. При этом требования к маркетплейсу удовлетворены не были. Эксперты пришли к выводу, что ответственность за размещение и продажу такой продукции лежит только на продавцах.