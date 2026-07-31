Помидоры по-корейски с чесноком и зеленью за ночь к ужину

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Летний помидор не любит, когда его долго уговаривают. Он уже сладкий, уже сочный, уже пахнет рынком и солнцем. Ему нужно совсем немного: резкий чеснок, свежая зелень, капля уксуса и ночь в холодильнике, где все вкусы наконец договариваются между собой.
Такие помидоры удобно делать вечером. Утром банку можно встряхнуть, а к ужину достать закуску, которая выглядит как маленький праздник: красная, пряная, с зеленой россыпью укропа и петрушки.
Шаг 1
Помидоры нарежьте крупными дольками. Слишком мягкие плоды лучше не брать: они быстро превратятся в соус, а нам нужна форма.
Шаг 2
Перец, чеснок, зелень, масло, уксус, соль, сахар и кориандр пробейте блендером или мелко порубите ножом. Заправка должна быть ароматной, но не пастообразной кашей.
Шаг 3
В контейнер или банку уложите помидоры слоями, поливая каждый слой зеленой заправкой. Закройте крышкой.
Шаг 4
Уберите в холодильник минимум на 8 часов. За это время помидоры пустят сок, а маринад станет мягче и глубже.
Шаг 5
Перед подачей аккуратно переверните банку или перемешайте содержимое ложкой. Подавайте холодными, с хлебом, картофелем или мясом.
Эта закуска умеет спасать ужин. Ставишь банку на стол, и даже самая простая картошка вдруг получает характер.
Скандальную ситуацию бурно обсуждают