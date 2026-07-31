Помидоры по-корейски с чесноком и зеленью за ночь к ужину

Помидоры по-корейски за ночь становятся яркой холодной закуской, где сладкий сок, чеснок, зелень и легкая острота работают без лишней суеты.

Летний помидор не любит, когда его долго уговаривают. Он уже сладкий, уже сочный, уже пахнет рынком и солнцем. Ему нужно совсем немного: резкий чеснок, свежая зелень, капля уксуса и ночь в холодильнике, где все вкусы наконец договариваются между собой.

Такие помидоры удобно делать вечером. Утром банку можно встряхнуть, а к ужину достать закуску, которая выглядит как маленький праздник: красная, пряная, с зеленой россыпью укропа и петрушки.

Ингредиенты

помидоры – 1 кг;

сладкий перец – 1 штука;

чеснок – 5 зубчиков;

укроп – 1 пучок;

петрушка – 1 пучок;

растительное масло – 70 мл;

уксус 9 процентов – 2 ст. л.;

сахар – 1,5 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

молотый кориандр – 1 ч. л.;

острый перец – по вкусу.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Помидоры нарежьте крупными дольками. Слишком мягкие плоды лучше не брать: они быстро превратятся в соус, а нам нужна форма.

Шаг 2

Перец, чеснок, зелень, масло, уксус, соль, сахар и кориандр пробейте блендером или мелко порубите ножом. Заправка должна быть ароматной, но не пастообразной кашей.

Шаг 3

В контейнер или банку уложите помидоры слоями, поливая каждый слой зеленой заправкой. Закройте крышкой.

Шаг 4

Уберите в холодильник минимум на 8 часов. За это время помидоры пустят сок, а маринад станет мягче и глубже.

Шаг 5

Перед подачей аккуратно переверните банку или перемешайте содержимое ложкой. Подавайте холодными, с хлебом, картофелем или мясом.

Как сделать вкуснее

берите мясистые помидоры, а не водянистые;

не заменяйте свежий чеснок сушеным;

часть петрушки можно заменить кинзой;

остроту добавляйте постепенно, после ночи она станет заметнее.

Эта закуска умеет спасать ужин. Ставишь банку на стол, и даже самая простая картошка вдруг получает характер.