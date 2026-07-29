Земфира* продала последнюю недвижимость в РФ

Артистка явно не собирается возвращаться на родину

Исполнительница Земфира*, покинувшая Россию и последовательно разрывающая связи с родной страной окончательно избавилась от своей последней недвижимости в Москве. Отныне беглянка не владеет никакими объектами недвижимости в РФ.

Как выяснили журналисты, несколько месяцев назад была завершена сделка по продаже в столице нежилого помещения площадью 134 "квадрата". Этот объект принадлежал знаменитости почти два десятилетия – с 2007 года. Изначально помещение приобреталось для создания звукозаписывающей студии, однако после побега артистки из РФ подвал долгие годы пустовал.

По данным источника SHOT, у помещения уже появился новый собственник. Пока объект не введен в эксплуатацию, однако первые изменения уже заметны – прежнюю белую входную дверь демонтировали, установив вместо нее новую черную дверь с глазком и современной фурнитурой.

Несмотря на продажу имущества, часть юридических прав в России у артистки сохраняется. За звездой пока остаются исключительные права более чем на 170 произведений. В этот каталог входят авторские песни, музыкальные произведения для кино и театральных постановок, инструментальные композиции, а также песни, созданные для рекламных проектов.

К слову, недавно публику испугало неожиданное исчезновение Ренаты Литвиновой.

*признана иностранным агентом на территории РФ