Стало известно, зачем Литвинова регулярно прилетает в Россию

Звезда частенько посещает бывшую родину

Некогда популярная в нашей стране актриса Рената Литвинова, покинувшая родную страну после начала конфликта с соседним государством, продолжает время от времени возвращаться на родину. Как выяснилось, эти поездки связаны не с работой или публичной деятельностью, а с красотой.

По появившейся в прессе информации, артистка не доверяет европейским специалистам по уходу за лицом и телом и сознательно выбирает российские клиники, где готова тратить значительные суммы. Сообщается, что только одну московскую криоклинику она посещала десятки раз, оставив там почти миллион рублей.

В общей сложности звезда побывала в этом центре 58 раз, а ее последний визит пришелся на канун Нового года. В перечень процедур, которым она отдает предпочтение, входят методы с использованием углекислого газа, ксенонотерапия, экстремально низкие температуры, а также различные восстановительные практики.

К слову, ранее стало известно о проблемах актрисы с бизнесом.