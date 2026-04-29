Панкратов-Черный разругался с Любовью Руденко

Панкратов-Черный унизил советскую актрису: назвал алкоголичкой и лишил работы
Александр Панкратов-Черный. Кадр: видео ТГ kinopark_moscow
Артистка возненавидела коллегу

Долгое время Любовь Руденко и Александр Панкратов-Черный выходили на одну сцену в постановке "Заложники любви", вместе ездили на гастроли и, казалось, отлично ладили. Так что новость о том, что между артистами произошел жесткий конфликт, который закончился для актрисы потерей работы, прогремела как гром среди ясного неба.

Когда представители прессы обратились к известной советской артистке за объяснениями, она резко отрезала, что не хочет иметь ничего общего с бывшим коллегой. Актриса рассказала, что актер распространял о ней ложные и оскорбительные слухи, в том числе утверждал, будто у нее есть проблемы со спиртным: мол, она "алкоголичка". Из-за этого звезде пришлось уйти из общего проекта, также она лишилась других ролей.

Комментируя произошедшее, знаменитость намекнула, что проблемы с зеленым змием есть не у нее, а у ее оппонента. Она подчеркнула, что ведет активный образ жизни, постоянно за рулем и часто развозит коллег, а вот у Александра Васильевича есть веские причины самому не садиться за руль, так что вопросы о проблемах со спиртным лучше задавать ему.

К слову, недавно артист устроил публичную перебранку с Ларисой Гузеевой.

Источник: Мир новостей ✓ Надежный источник
