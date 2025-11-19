Панкратов-Черный высмеял Гузееву за нецензурную брань

Панкратов-Черный неожиданно высмеял Гузееву
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
Советская легенда призвал коллегу к порядку

Александр Панкратов-Черный на одном из звездных мероприятий высмеял Ларису Гузееву, прямо намекнув на ее склонность материться.

Советская легенда публично обратился к своей коллеге с просьбой не использовать грубые выражения. Встреча звезд попала в личный блог шоувумен, она сама выложила забавный ролик с их коротким диалогом.

На записи видно, что любимица публики поздоровалась с коллегой, но тот сначала никак не отреагировал. Задетая дива с улыбкой заметила, что тот, мол, даже не взглянул на нее. Лишь после этого артист повернулся к ней, а узнав, что перед ним звезда "Жестокого романса", и попытался разрядить ситуацию шуткой:

"Гузеева, что ли? Почему ты тоже в черном?"

Звезда ответила со смехом: 

"Потому что я Гузеева-черная".

Затем актер решил поддеть коллегу, произнеся: 

"Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!"

Затем артистка тепло призналась в симпатии к партнеру по звездному цеху и поспешила дальше по делам.

К слову, недавно актриса закатила некрасивую истерику в Грузии.

