Панкратов-Черный высмеял Гузееву за нецензурную брань

Александр Панкратов-Черный на одном из звездных мероприятий высмеял Ларису Гузееву, прямо намекнув на ее склонность материться.
Советская легенда публично обратился к своей коллеге с просьбой не использовать грубые выражения. Встреча звезд попала в личный блог шоувумен, она сама выложила забавный ролик с их коротким диалогом.
На записи видно, что любимица публики поздоровалась с коллегой, но тот сначала никак не отреагировал. Задетая дива с улыбкой заметила, что тот, мол, даже не взглянул на нее. Лишь после этого артист повернулся к ней, а узнав, что перед ним звезда "Жестокого романса", и попытался разрядить ситуацию шуткой:
"Гузеева, что ли? Почему ты тоже в черном?"
Звезда ответила со смехом:
"Потому что я Гузеева-черная".
Затем актер решил поддеть коллегу, произнеся:
"Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!"
Затем артистка тепло призналась в симпатии к партнеру по звездному цеху и поспешила дальше по делам.
К слову, недавно актриса закатила некрасивую истерику в Грузии.
