Гузеева обозвала "гадинами" тех, кто критикует ее за воспоминания о матери

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Шоувумен Лариса Гузеева в очередной раз дала понять, что не намерена терпеть осуждение в свой адрес. На просторах интернет-пространства она разместила ролик, на котором готовит шакшуку – блюдо из яиц и овощей, традиционное для ближневосточной кухни. При этом она уточнила, что в детстве ее мама называла это армянской яичницей.
Актриса предупредила всех, кто может негативно отозваться о том, что она продолжает постоянно вспоминать свою покойную родительницу. Она резко заявила, что, если кто-то решит упрекнуть ее за подобные слова, она не оставит это без ответа.
"И если хоть раз какая-то гадина скажет, что вот я, взрослая тетя, а все вспоминаю мамочку – прокляну!" – яростно подчеркнула знаменитость.
Звезда неоднократно признавалась, что потеря матери в 2018 году стала для нее серьезным ударом. В одном из интервью она рассказывала, что мама была для нее самым близким человеком, и за долгие годы она так и не смогла смириться с утратой.
К слову, ранее актриса попала в громкий скандал с мошенничеством.
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