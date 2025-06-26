Гузееву заподозрили в махинациях с виллами на Бали

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На Ларису Гузееву поступило заявление в полицию. Знаменитость подозревают в причастности к махинациям с продажей вилл на Бали. Некоторое время назад она признавалась, что приобрела недвижимость на курорте и активно рекламировала услуги своего риелтора, который, как оказалось, был нечист на руку.
Шесть россиян обратились в правоохранительные органы, поскольку стали жертвами обманной схемы по продаже особняков. Люди заявили, что после просмотра рекламы у Гузеевой решились купить дома за границей и обратились к бизнесмену Сергею Домогацкому, активно сотрудничавшему с артисткой. По их словам, мужчина продавал строящиеся 68-метровые дома на острове Нуса Пенида за 200 тысяч долларов, но когда пришлось сдавать объекты покупателям, просто исчез.
Одна из пострадавших рассказала, что в 2022 году она заплатила за виллу 11 млн рублей, которые отдала бизнесмену с помощью налички и криптовалюты. Вскоре стройку ее дома заморозили, а свои ключи от дома она так и не получила. И теперь она хочет наказать Гузееву, которая и рассказывала о схемах покупки жилья на Бали.
"Ее публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух – инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег", – заявил адвокат защиты.
Ранее Гузеева также сообщала, что приобрела виллу на Бали с бассейном и видом на океан. Артистка отдала за недвижимость около 14 млн рублей.
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