Гузеева покинула Россию после поражения в суде

Гузеева покинула Россию после поражения в суде
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
Знаменитость прекрасно проводит время за границей

Популярная российская артистка Лариса Гузеева уехала из России и отправилась в Иерусалим. В социальных сетях она выложила видеозапись прогулки по святому городу, отметив, что прибыла туда специально по случаю важного праздника. Любопытно, что в родной стране у нее остались некоторые проблемы с финансовыми делами.

Звезда рассказала, что пришла в храм Гроба Господня и подчеркнула, насколько это место ей дорого. По ее словам, она старается бывать там хотя бы раз в год. Звезда также уточнила, что выбрала именно эти дни, чтобы оказаться в храме в День святого Николая.

Ожидается, что в Израиле телеведущая пробудет несколько дней. Между тем, внимание СМИ недавно привлекли ее финансовые дела.

Ранее сообщалось, что за артисткой числится долг перед налоговой службой в размере свыше одного миллиона рублей. Комментировать эти сведения актриса не стала. Кроме того, по решению суда с нее подлежит взысканию задолженность за коммунальные услуги – иск подал "Мосводоканал", и решение уже вступило в силу.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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