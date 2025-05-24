Гузеева покинула Россию после поражения в суде

Знаменитость прекрасно проводит время за границей

Популярная российская артистка Лариса Гузеева уехала из России и отправилась в Иерусалим. В социальных сетях она выложила видеозапись прогулки по святому городу, отметив, что прибыла туда специально по случаю важного праздника. Любопытно, что в родной стране у нее остались некоторые проблемы с финансовыми делами.

Звезда рассказала, что пришла в храм Гроба Господня и подчеркнула, насколько это место ей дорого. По ее словам, она старается бывать там хотя бы раз в год. Звезда также уточнила, что выбрала именно эти дни, чтобы оказаться в храме в День святого Николая.

Ожидается, что в Израиле телеведущая пробудет несколько дней. Между тем, внимание СМИ недавно привлекли ее финансовые дела.

Ранее сообщалось, что за артисткой числится долг перед налоговой службой в размере свыше одного миллиона рублей. Комментировать эти сведения актриса не стала. Кроме того, по решению суда с нее подлежит взысканию задолженность за коммунальные услуги – иск подал "Мосводоканал", и решение уже вступило в силу.