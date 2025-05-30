Володина согласилась ответить Гузеевой перед смертью

Телеведущие в глубоком конфликте

Звезда социальных сетей и голубых экранов Василиса Володина дала понять, что не собирается отвечать на нападки Ларисы Гузеевой при жизни.

Экс-ведущая шоу "Давай поженимся" заявила, что у нее есть, что сказать в ответ на обвинения своей бывшей коллеги, однако она предпочитает пока хранить молчание. Астролог сделала жутковатое признание: она готова раскрыть подробности лишь перед своей кончиной или после завершения земного пути другой стороны конфликта.

"Может, перед смертью своей или после чужой смерти напишу мемуары на эту тему", – заявила астролог.

Эксперт по звездам подчеркнула, что актриса, обвиняя ее в предательстве, находилась во власти сильных эмоций. Она отметила, что телеведущая в разговоре меняет мнение несколько раз, что говорит о ее неустойчивом психологическом состоянии.

Астролог также заявила, что сейчас не видит смысла комментировать действия коллеги. Она интригующе добавила, что, возможно, однажды напишет книгу, в которой расскажет обо всем подробно.

Ранее стало известно, что отношения между знаменитостями испортились после того, как блондинка отказалась работать в романтическом телешоу во время мировой эпидемии коронавируса. Звезда "Жесткого романса" восприняла это как предательство и перестала общаться с бывшей коллегой, а потом сделала все, чтобы та не смогла вернуться в проект.