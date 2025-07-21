Выступление дирижера Гергиева в Италии обернулось скандалом

Выступление дирижера Гергиева в Италии обернулось скандалом
Фото: АГН "Москва"
Против артиста устроили политическую провокацию

Руководство Королевского дворца в Казерте отменило симфонический концерт под управлением Валерия Гергиева, запланированный на 27 июля. Причиной такого решения стал скандал, который разгорелся из-за предстоящего выступления российского дирижера. 

Мероприятие вызвало шквал недовольства у украинских активистов и оппозиционеров. Они писали обращения в Минкульт и МВД Италии с требованием не допустить Гергиева на сцену и запретить ему въезд в страну. Это они обосновали связями артиста с российскими властями.

Также незадолго до выступления дирижер дал интервью итальянским СМИ, где отказался отвечать на политические вопросы. В результате министр культуры Италии поддержал решение отменить мероприятие с участием Гергиева. Как позже объяснили организаторы, концерт мог вызвать общественное недовольство и массовые протесты – этого захотели избежать.

При этом самого артиста об отмене выступления в Италии не предупредили – об этом он узнал только после звонка прессы с просьбой прокомментировать ситуацию.

Источник: ANSA

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