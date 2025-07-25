Опять не отменят: Лазарев угодил в скандал после концерта в Сочи

Опять не отменят: Лазарев угодил в скандал после концерта в Сочи
Фото: соцсети
Стало известно, что у знаменитости есть серьезный покровитель

Сергей Лазарев стал фигурантом нового скандала. После своего выступления в Сочи недовольные россияне раскритиковали мероприятие. Они пожаловались на плохую организацию и сомнительные номера, которые нельзя показывать детям.

Так, одна из зрительниц сообщила в соцсетях, что пришла на представление со своим внуком. Она утверждает, что организатор совершенно не беспокоился о людях, которым было нечем дышать в жарком зале. Также она рассказала, что на сцене происходила настоящая "вакханалия", на которую приличный человек смотреть не будет. Женщина отметила, что больше никогда не придет на концерт Лазарева.

Скандал с участием артиста прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. Он полагает, что на самом деле в программе концерта нет ничего такого, за что можно было бы раскритиковать исполнителя. По его словам, Лазарев является профессионалом своего дела, а возмущаются на его счет только завистники.

"Сергея не смогут "отменить" из-за таких шоу. Я не вижу ничего такого провокационного. Во всяком случае нет каких-то моментов против России. Нет никакой причины для отмены этого шоу", – сказал он.

Также Дворцов отметил, что у Лазарева есть серьезный покровитель, который точно не даст его в обиду. 

Ранее стало известно, что Лазареву поплохело на съемках популярного телешоу.

Источник: Страсти

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