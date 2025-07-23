Лазареву стало плохо на съемках популярного шоу

Знаменитость побледнел, ему потребовалась срочная помощь

Певец Сергей Лазарев во время съемок проекта "Ну-ка, все вместе!" настолько сильно переживал за участников, что однажды ему стало плохо. Об этом рассказал артист Сергей Бородин.

По словам исполнителя, на одном из выпусков накал страстей оказался настолько высоким, что Лазарев резко побледнел. Его пришлось откачивать продюсерам и другим сотрудникам передачи, которые принесли знаменитости Корвалол.

После этого Бородин сказал певцу, что так сильно переживать из-за шоу нельзя, в противном случае это может обернуться большими проблемами для здоровья. На что Лазарев ответил, что не может иначе, но понимает, что в противном случае передача действительно способна нанести по не удар. Именно поэтому он вскоре принял решение покинуть передачу, но после вернулся.

Как рассказал Бородин, Лазарев рассказывал ему, насколько тяжело было снова согласиться работать над "Ну-ка, все вместе!". Помимо съемок, у него много другой работы, которая тоже требует огромных сил.

"Это большое давление для человека с его нагрузкой: он много работает, постоянно находится в каких-то съемках, в турах, выступает, ставит тяжелейшие шоу – театральные, музыкальные, хореографические. И при такой нагрузке досконально знает все про проект "Ну-ка, все вместе!". Это вызывает только уважение и говорит о том, что ему не все равно, что он очень любит то, что он делает", – рассказал артист.

Ранее Лазарев расплакался на шоу "Маска".