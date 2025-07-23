Дзюник рассказал о некрасивом поведении Трубача на прощании с Моисеевым

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Неожиданно, спустя несколько лет, всплыла история о неприятном скандале, которые разразился на похоронах знаменитого российского исполнителя Бориса Моисеева.
Леонид Дзюник весьма эмоционально высказался о выходке певца Николая Трубача и назвал его поведение недостойным. Продюсер с негодованием рассказал, что музыкант проявил равнодушие к покойному артисту, который сыграл важную роль в его становлении.
Он напомнил, что в 2022 году, когда проходила церемония прощания, Николай приехал, но вел себя отчужденно, держался в стороне и избегал общения. По его словам, когда к Трубачу обратились с просьбой сказать несколько слов в память о покойном, он попытался уклониться, заявив, что уже "не с Борей", и тем самым дал понять, что совершенно не хочет быть причастным к траурной процессии.
Продюсер убежден, что без участия и поддержки столь масштабной звезды Трубач вряд ли бы стал популярным в 90-е годы.
Этот артист родом с Украины, но долгое время он жил и работал в России. В 2022 году Трубач посетил могилу Моисеева, а после этого покинул страну.
К слову, ранее появилась тревожная информация о состоянии Филиппа Киркорова.
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