Дзюник рассказал о некрасивом поведении Трубача на прощании с Моисеевым

Всплыл разразившийся на похоронах Бориса Моисеева грязный скандал
Борис Моисеев. Фото: соцсети
Любимец публики скончался несколько лет назад

Неожиданно, спустя несколько лет, всплыла история о неприятном скандале, которые разразился на похоронах знаменитого российского исполнителя Бориса Моисеева.

Леонид Дзюник весьма эмоционально высказался о выходке певца Николая Трубача и назвал его поведение недостойным. Продюсер с негодованием рассказал, что музыкант проявил равнодушие к покойному артисту, который сыграл важную роль в его становлении.

Он напомнил, что в 2022 году, когда проходила церемония прощания, Николай приехал, но вел себя отчужденно, держался в стороне и избегал общения. По его словам, когда к Трубачу обратились с просьбой сказать несколько слов в память о покойном, он попытался уклониться, заявив, что уже "не с Борей", и тем самым дал понять, что совершенно не хочет быть причастным к траурной процессии.

Продюсер убежден, что без участия и поддержки столь масштабной звезды Трубач вряд ли бы стал популярным в 90-е годы.

Этот артист родом с Украины, но долгое время он жил и работал в России. В 2022 году Трубач посетил могилу Моисеева, а после этого покинул страну.

К слову, ранее появилась тревожная информация о состоянии Филиппа Киркорова.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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