Врач Поляков: Киркоров рискует сойти с ума из-за препарата для похудения

Внешность знаменитости вызывает обеспокоенность у его поклонников

Поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову может грозить серьезное ухудшение психического и физического состояния из-за резкой потери веса. Об этом заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Поводом для тревоги стал недавний выход 58-летнего артиста на сцену VK Fest в Москве. Поклонники заметили, что певец выглядел крайне изможденным, и в соцсетях начали обсуждать возможное применение звездой популярного препарата для диабетиков, который нередко используют для снижения веса.

Медик предостерег: такие препараты могут вызывать не только расстройства пищеварения, но и тяжелые психические последствия. Он объяснил, что одним из опасных эффектов является развитие депрессии вплоть до психоза.

По словам врача, у некоторых пациентов на фоне приема средства начинаются тревожные расстройства, которые могут привести к серьезным нарушениям психики. В ряде случаев, отметил эксперт, человек буквально "теряет разум".

"В некоторых случаях препарат вызывает настолько сильную депрессию, что человек может сойти с ума", – подчеркнул медик.

Специалист также прокомментировал изменения во внешности Киркорова. Он обратил внимание на выраженные признаки истощения и заявил, что у певца наблюдается эффект резкой перестройки лицевых тканей. Врач пояснил: при стремительном похудении может возникать характерный косметический дефект, когда лицо становится вялым и осунувшимся, и этот эффект уже не поддается коррекции.

К слову, ранее одна деталь в квартире поп-короля вызвала у россиян оторопь.