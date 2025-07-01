"Одной ногой в могиле": стало известно о страшном конце Киркорова

Артист получил жесткое предупреждение

Филипп Киркоров регулярно становится объектом общественной критики из-за своего отношения к церковным символам. Недавно тяжелобольной артист вышел в свет в наряде, полностью украшенном черными крестами. Подобный внешний вид возмутил блогера Мая Абрикосова, который уверен, что из-за своего отношения к святыням артиста ждет страшный конец.

По его словам, с годами Киркоров так и не обрел внутреннюю духовность. При этом его не привлекают к ответственности за оскорбление чувств верующих, что, считает бывший участник "Дома-2", совершенно неправильно. Тем не менее, он уверен, что если не в земной жизни, так в небесной певца ждет неминуемая расплата.

"Хочу, чтобы гром и молния над ним разразились, над человеком, натягивающим на себя кощунственную скандальность, пусть испытает гнев Господа Бога, насытится в полной мере. Он же этого ищет. Считай, одной ногой в могиле уже, впереди забрезжил свет иного мира, а не может совладать с собой, богохульствует", – заявил Абрикосов.

Он также напомнил о недавней выходке Киркорова на концерте Димы Билана, где он облизывал пальцы Ольге Бузовой – по мнению блогера, в будущем из-за этого здоровье артиста будет подорвано. Вдобавок Май полагает, что Филипп так и не решится на раскаяние к концу жизни.

Ранее Филипп Киркоров выступил с громким политическим заявлением.