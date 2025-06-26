Представители Киркорова объяснили странное поведение артиста

Представители Киркорова объяснили странное поведение артиста
Фото: соцсети
Ожидается, что скоро знаменитость снова выйдет на сцену

Состояние Филиппа Киркорова после перенесенного воспаления на руке оставляет желать лучшего. Во время недавнего выхода в свет многие обратили внимание, что артист ведет себя странно: он словно дезориентирован в пространстве, с трудом передвигается и как будто не особо отдает себе отчет в том, где находится, заявляли люди. Поговаривают, что знаменитость действительно чувствует себя очень плохо, но все же старается вести светскую жизнь, поскольку иначе в этой профессии нельзя.

Россияне отмечают, что в последнее время Киркоров пережил много потрясений. Помимо болезни, не так давно он похоронил отца. После этого артист резко осунулся, скинул, минимум, десяток килограммов, и, как полагают люди, это произошло из-за перенесенного стресса.

Тем не менее, представители певца утверждают, что он, несмотря на тяжелое состояние, готовится вернуться на сцену.

"Конечно же, требуется время на восстановление. Но сейчас уже идет подготовка к большому выступлению", – рассказала PR-менеджер артиста Екатерина Успенская.

Например, Киркоров хочет выступить на "Новой волне", и уже договорился об этом с Игорем Крутым. Лето он намерен провести со своими детьми. 

Врачи, в свою очередь, утверждают, что состояние артиста не такое тревожное, как считают россияне. Безусловно, полученная травма доставляет знаменитости боль и дискомфорт, а его заторможенность можно объяснить перепадами уровня сахара в крови – после госпитализации стало известно, что Киркоров страдает от сахарного диабета.

Источник: Woman.ru
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