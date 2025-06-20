Киркоров впервые показал перевязанную руку после госпитализации

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Филипп Киркоров впервые появился на публике в футболке с коротким рукавом после новости о проблемах с рукой на фоне ожога. На пострадавшей конечности артиста можно было заметить эластичный бинт, который замаскировали нарисованными поверху узорами, напоминающими тату.
В таком виде артист появился на встрече с композитором Игорем Крутым. Ожидается, что Киркоров, несмотря на болезнь, примет участие в "Новой волне".
В комментариях публика обратила внимание, что Филипп выглядел сильно уставшим – словно ему едва хватало сил на общение с давним другом. Он с трудом двигался, хотя старался бодриться.
"Филипп даже руку пожать не смог нормально, видно, что сил нет",
"Филипп не очень хорошо выглядит",
"Вид больной и грустный, тут и тяжело переживает уход папы, и болезнь. Не тот Филипп. Очень жаль по-человечески", – пишет народ в комментариях под публикацией.
Ранее источники, близкие к Киркорову, рассказывали, что певец чувствует себя очень плохо, но старается не показывать этого публике.
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