Киркоров впервые показал перевязанную руку после госпитализации

Киркоров впервые показал перевязанную руку после госпитализации
Фото: соцсети
Артист до сих пор восстанавливает свое здоровье

Филипп Киркоров впервые появился на публике в футболке с коротким рукавом после новости о проблемах с рукой на фоне ожога. На пострадавшей конечности артиста можно было заметить эластичный бинт, который замаскировали нарисованными поверху узорами, напоминающими тату.

В таком виде артист появился на встрече с композитором Игорем Крутым. Ожидается, что Киркоров, несмотря на болезнь, примет участие в "Новой волне".

В комментариях публика обратила внимание, что Филипп выглядел сильно уставшим – словно ему едва хватало сил на общение с давним другом. Он с трудом двигался, хотя старался бодриться. 

"Филипп даже руку пожать не смог нормально, видно, что сил нет",

"Филипп не очень хорошо выглядит",

"Вид больной и грустный, тут и тяжело переживает уход папы, и болезнь. Не тот Филипп. Очень жаль по-человечески", – пишет народ в комментариях под публикацией.

Ранее источники, близкие к Киркорову, рассказывали, что певец чувствует себя очень плохо, но старается не показывать этого публике.

Источник: соцсети
По теме

Блокада Крыма: объявлено решение Украины по полуострову

Незалежная по-прежнему считает регион своим

Грядущая катастрофа: Киеву объявили дурные новости

Украина рискует потерять все

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей