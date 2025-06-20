Киркоров впервые показал перевязанную руку после госпитализации

Артист до сих пор восстанавливает свое здоровье

Филипп Киркоров впервые появился на публике в футболке с коротким рукавом после новости о проблемах с рукой на фоне ожога. На пострадавшей конечности артиста можно было заметить эластичный бинт, который замаскировали нарисованными поверху узорами, напоминающими тату.

В таком виде артист появился на встрече с композитором Игорем Крутым. Ожидается, что Киркоров, несмотря на болезнь, примет участие в "Новой волне".

В комментариях публика обратила внимание, что Филипп выглядел сильно уставшим – словно ему едва хватало сил на общение с давним другом. Он с трудом двигался, хотя старался бодриться.

"Филипп даже руку пожать не смог нормально, видно, что сил нет",

"Филипп не очень хорошо выглядит",

"Вид больной и грустный, тут и тяжело переживает уход папы, и болезнь. Не тот Филипп. Очень жаль по-человечески", – пишет народ в комментариях под публикацией.

Ранее источники, близкие к Киркорову, рассказывали, что певец чувствует себя очень плохо, но старается не показывать этого публике.