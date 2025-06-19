"Совсем плох": появились новые сведения о состоянии Киркорова

Артист старается не показывать своих страданий общественности

Несмотря на то, что больной Филипп Киркоров снова стал появляться на публике, его состояние оставляет желать лучшего. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов со ссылкой на источники, близкие к артисту, ему действительно приходится непросто.

По прогнозам специалистов, для полноценного восстановления Киркорову понадобится порядка полугода, а сейчас он находится в самом начале пути.

"В звездной тусовке говорят, что Филипп Бедросович по состоянию действительно совсем плох, но держится молодцом. Он сейчас реально сдал, но это нормально", – делится Дворцов.

Продюсер указал, что пока полноценного возвращения певца на сцену ждать не приходится – он сделал исключение для пары важных мероприятий, но выступать на полную силу не способен, поскольку ему тяжело. Хотя на публике Киркоров старается храбриться и не показывать своей слабости. Дворцов сообщил, что гастрольный график Филиппа на ближайшее время пуст, да и в целом выступлений артиста пока ждать не стоит.

Ранее врач заявила о риске ампутации руки у Киркорова на фоне ожога.



