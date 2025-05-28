Начался некроз: состояние Киркорова вызывает опасение врачей

Артист пренебрег лечением, из-за чего ему стало хуже

Полученный ожог Филиппом Киркоровым не заживает уже больше месяца. По информации журналистов, ситуация осложнилась, поскольку артист пренебрегал прописанными процедурами и не лечился так, как положено. В результате его пришлось положить в больницу.

Помимо воспаления суставной область, у певца диагностировали некроз кожи, рожистое воспаление, лимфаденопатию. Его состояние вызывает опасение у врачей, поскольку если он и дальше не будет уделать достаточно внимания своему здоровью, то последствия травмы будут еще хуже.

"Пациенту рекомендовано наблюдение хирурга, ежедневные перевязки, антибактериальная терапия, строгое ограничение любой физической нагрузки", – говорится в амбулаторной выписке Киркорова.

Известно, что его выздоровление также отягощено наличием сахарного диабета. Если его состояние снова ухудшится, то его придется снова положить в больницу.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров пропустил концерт в Кремле. Поклонники отметили, что обычно артист даже в самые тяжелые моменты выступает перед публикой, и, вероятно, проблемы со здоровьем действительно серьезные. Они призвали россиян молиться о выздоровлении знаменитости.