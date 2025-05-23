Киркоров в больнице: раскрыт тайный диагноз певца

Киркоров в больнице: раскрыт тайный диагноз певца
Фото: АГН "Москва"
Ранее артист о нем не распространялся

Филипп Киркоров был госпитализирован в Москве из-за проблем со здоровьем. Во время недавнего концерта в Санкт-Петербурге артист получил ожог – у него загорелась куртка с пиротехникой. До сих рана не заросла.

Оказалось, что всему виной тайное заболевание Киркорова – он страдает от сахарного диабета, о чем ранее не распространялся. На одной руке у певца начались осложнения, рассказал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. Последние две недели Филипп находится на лечении в палате, медики стараются помочь знаменитости.

При этом источники из окружения артиста отметили, что новости, будто бы у Киркорова разорвался один из имплантов – фейк. Представитель поп-короля утверждает, что осложнения ожогом небольшие.

"Он имеет право взять паузу. Здоровье – самое ценное", – приводит ее слова NEWS.RU. 

Когда Киркоров пойдет на поправку – неизвестно. Концерт в Санкт-Петербурге, на котором артист получил травму, состоялся около месяца назад. 

Ранее стало известно, что актрисе Марии Шукшиной может грозить наказание после слов об ориентации Киркорова. В одном из недавних интервью она сделала резкое заявление, которое рискует обернуться для нее большим штрафом.

Источник: Mash
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