Киркоров в больнице: раскрыт тайный диагноз певца

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Филипп Киркоров был госпитализирован в Москве из-за проблем со здоровьем. Во время недавнего концерта в Санкт-Петербурге артист получил ожог – у него загорелась куртка с пиротехникой. До сих рана не заросла.
Оказалось, что всему виной тайное заболевание Киркорова – он страдает от сахарного диабета, о чем ранее не распространялся. На одной руке у певца начались осложнения, рассказал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. Последние две недели Филипп находится на лечении в палате, медики стараются помочь знаменитости.
При этом источники из окружения артиста отметили, что новости, будто бы у Киркорова разорвался один из имплантов – фейк. Представитель поп-короля утверждает, что осложнения ожогом небольшие.
"Он имеет право взять паузу. Здоровье – самое ценное", – приводит ее слова NEWS.RU.
Когда Киркоров пойдет на поправку – неизвестно. Концерт в Санкт-Петербурге, на котором артист получил травму, состоялся около месяца назад.
Ранее стало известно, что актрисе Марии Шукшиной может грозить наказание после слов об ориентации Киркорова. В одном из недавних интервью она сделала резкое заявление, которое рискует обернуться для нее большим штрафом.
Достаточно будет лишь одного шага от американцев