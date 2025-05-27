МК: Киркоров не смог выступить на концерте в Кремле

Россиян призвали молиться за больного Киркорова
Фото: АГН "Москва"
Состояние знаменитости оставляет желать лучшего

Филипп Киркоров не смог выступить на концерте в Кремле, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова. Сообщается, что ранее артист был в составе программы вместе Долиной, Лещенко, Булановой и другими знаменитостями, но в назначенный день на месте так и не появился.

Известно, что сейчас у певца серьезные проблемы со здоровьем. Как заявляли его официальные представители, у него началось воспаление костей после ожога, полученного на выступлении в Санкт-Петербурге. Лечение усугубляет наличие у Киркорова сахарного диабета. При этом ранее ходили слухи, что знаменитость экстренно попал в отделение хирургии, поскольку у него лопнул один из имплантов.

Зрители, которые пришли посмотреть на концерт именитого композитора, ожидали выступления Киркорова. Никакого официального объявления, что он не будет принимать участия в мероприятии, не было. Планировалось, что он исполнит композицию "Эти глаза напротив". Люди напомнили – даже в самые сложные моменты Филипп выходил на сцену. Особенно после представления в Санкт-Петербурге. Поэтому вероятно, что ситуация с его здоровьем и правда непростая.

"Нам нужно всем молиться за его здоровье, чтобы Филипп поскорее справился со всеми болячками и продолжил нас радовать", – сказали поклонники в беседе с журналистами.

Источник: Московский комсомолец
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