Врач сделала заявление о риске ампутации руки у Киркорова

Лечение артиста может пойти по самому тяжелому сценарию

Учитывая сопутствующие болезни, тяжесть заболевания и затягивание с лечением, Филипп Киркоров вполне может столкнуться с необходимостью ампутации руки, утверждает врач-терапевт Мария Беневская. По словам специалиста, сейчас вероятность такого исхода довольно высокая.

Медик напомнила, что у артиста диагностирован ожог второй степени, что считается травмой средней тяжести. Дополнительно ситуация осложняется наличием у Филиппа сахарного диабета, из-за которого восстановление длится уже пару месяцев. Поэтому на фоне лечения могут появится новые симптомы, которые будут грозить опасными последствиями.

"Это некроз кожи, начинается он с кожи, идет под лежащие слои и может добраться и до кости. Тогда здесь может пойти речь и об ампутации руки", – пояснила специалист.

Ранее также сообщалось, что после ожога и самолечения у Киркорова зафиксировали воспаление кости. Медики пытаются помочь артисту, поэтому он вынужден находиться под их постоянным наблюдением и приходить на перевязки.

До этого врач-терапевт также заявил о подозрении у Филиппа Киркорова ВИЧ и посоветовал артисту провериться на наличие инфекции, поскольку она также может серьезно осложнять процесс лечения и заживления ран.