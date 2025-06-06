Киркоров разругался с 19-летней невестой Лепса

Девушка дерзко ответила на колкий вопрос певца

Филипп Киркоров устроил скандал с 19-летней невестой Григория Лепса Авророй Кибой. Инцидент произошел на шоу "Мастер игры", где они принимали участие.

По сценарию артист, которому досталась роль Джокера, должен был провести личную беседу со всеми участниками проекта. Филипп сразу же начал разговор с девушкой в жесткой манере, отметив, что на шоу пришли люди, которые уже чего-то добились в этой жизни, в отличие от нее.

"А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность не существуешь. Просто девушка кого-то", – сказал Киркоров.

Однако Авроре было что ответить на претензии певца. Она напомнила, что в первую очередь является личностью, которой Лепс четыре раза делал предложение. Вопрос Филиппа ей показался странным. Девушка отметила, что росла в обеспеченной семье, имеет несколько средних образований, а также учится в Лондоне – и неуважительного отношения к себе она не приемлет, если кто-то не хочет получить проблем.

После этого Киркоров стал относится к ней более мягко, пообещав, что поможет ей проявиться на проекте. Аврора, в свою очередь, жестко указала, что он никак не сможет оказать на это влияние, поскольку она справится самостоятельно и без него.