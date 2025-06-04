Врач заподозрил у тяжелобольного Киркорова ВИЧ

Внезапное похудение артиста может быть связано с тяжелым диагнозом

Несколько недель тяжелобольной Филипп Киркоров не появляется на общественных мероприятиях, что для него нонсенс – подобное было только в период его отмены после вечеринки у Ивлеевой. Как заявляют представители артиста, сейчас он вынужден регулярно проходить процедуры в больнице из-за осложнений после полученного на концерте ожога, хотя в Сети также ходят слухи о проблемах с имплантами, что впрочем не находило подтверждения.

Прогнозы на выздоровление Киркорова неоднозначные. Специалисты отмечают, что если воспаление удалось купировать на ранней стадии, то после курса лечения все придет в норму. Если же болезнь прогрессировала, то может потребоваться ампутация конечности.

Врач-терапевт Андрей Звонков, в свою очередь, напомнил, что у Киркорова был диагностирован сахарный диабет. Это может объяснять, почему артист в последнее время так сильно похудел и начал даже демонстрировать признаки анорексии. Тем не менее, медик также подозревает, что дело может быть в наличии у знаменитости ВИЧ.

Он напомнил, что из симптомов заболевания можно выделить диарею, пневмонию неясного происхождения, появление злокачественных образований на коже, лимфатических узлах и других местах.

"Это были основные симптомы ВИЧ-инфекции и СПИДа как синдрома приобретенного иммунодефицита. Поэтому, я говорю, есть основания обследовать Киркорова на эту тему", – подытожил специалист.

Ранее Дмитриенко рассказал, как Киркоров спас его на концерте за границей.