Дмитриенко рассказал, как Киркоров спас его на концерте за границей

Артист показал, как умеет решать проблемы

Популярный молодой исполнитель Ваня Дмитриенко поделился необычной историей с участием поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Парень рассказал, что однажды во время гастролей за границей он оказался в сложной ситуации, из которой ему помог выбраться старший коллега.

По словам артиста, он и его команда готовились к обычному городскому выступлению, однако по приезде выяснилось, что концерт связан с политическим "митингом против властей". Молодой человек подчеркнул, что его заранее не предупредили о настоящей цели мероприятия.

Артисту повезло, что в тот момент он находился на гастролях вместе с Киркоровым. Поп-король взял все в свои руки и помог быстро решить проблему. Молодой человек назвал исполнитель хита "Зайка моя" "очень крутым мужиком".

После обещания старшего коллеги все уладить ситуация действительно разрешилась – концерты отменили, а коллектив получил два выходных дня. Парень добавил, что не знает, каким образом именитый артист сумел уладить вопрос, но все прошло спокойно.

При этом он не стал уточнять, в какой именно стране должен был состояться этот концерт.

К слову, ранее россиян призвали молиться за больного Киркорова.