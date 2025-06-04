Певец Колдун рассказал, как помирился с Киркоровым после конфликта

Звездам удалось найти общий язык

Популярный российский исполнитель Дмитрий Колдун рассказал, что наконец помирился с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым после долгого разрыва в отношениях.

По словам молодого певца, в начале его музыкальной карьеры он сотрудничал с именитым наставником, но из-за ссоры они перестали поддерживать связь. Причиной конфликта, как объяснил артист, стала его собственная неопытность, из-за чего он столкнулся с большими проблемами.

Спустя годы две звезды смогли наладить отношения, однако вернуть прежнюю теплоту им все же не удалось.

Дмитрий отметил, что знает о госпитализации коллеги, но не планирует связываться с ним напрямую. Он подчеркнул, что они общаются крайне редко, но пожелал получившему ожоги исполнителю хита "Зайка моя" скорейшего выздоровления.