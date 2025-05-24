Врач предупредил об угрозе ампутации у Киркорова

Врач предупредил об угрозе ампутации у Киркорова
Кадр видео
Осложнения травмы во время выступления могут быть серьезными

Филиппу Киркорову, который столкнулся с воспалением суставов после ожога руки, могут грозить серьезные последствия – вплоть до ампутации. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой". 

Медик рассказал, что когда ожог так долго не заживает из-за наличия сахарного диабета, в самых тяжелых случаях человека лишают конечности.

"Если начнется нагноение, может развиться даже сепсис. Инфекция выйдет за горизонт нормального значения и спровоцирует очень тяжелые осложнения", – отметил он.

Из-за высокого уровня сахара в крови любая инфекция развивается более стремительно, поскольку среда является благоприятной для размножения микроорганизмов. Пациентам с такой проблемой назначают антибиотикотерапию, чтобы ускорить процесс восстановления организма, а также используют специальные современные материалы, которыми закрывают рану, чтобы ограничить ее от внешней среды и позволить ей спокойно заживать.

Источник: Вечерняя Москва
По теме

"Два пути": Трампу дали интригующий совет после беседы с Путиным

Ситуация на международной арене может сильно измениться

Украинские олигархи устроили истерику из-за одного шага ВС России

В рядах толстосумов царит паника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей