Врач предупредил об угрозе ампутации у Киркорова

Осложнения травмы во время выступления могут быть серьезными

Филиппу Киркорову, который столкнулся с воспалением суставов после ожога руки, могут грозить серьезные последствия – вплоть до ампутации. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик рассказал, что когда ожог так долго не заживает из-за наличия сахарного диабета, в самых тяжелых случаях человека лишают конечности.

"Если начнется нагноение, может развиться даже сепсис. Инфекция выйдет за горизонт нормального значения и спровоцирует очень тяжелые осложнения", – отметил он.

Из-за высокого уровня сахара в крови любая инфекция развивается более стремительно, поскольку среда является благоприятной для размножения микроорганизмов. Пациентам с такой проблемой назначают антибиотикотерапию, чтобы ускорить процесс восстановления организма, а также используют специальные современные материалы, которыми закрывают рану, чтобы ограничить ее от внешней среды и позволить ей спокойно заживать.