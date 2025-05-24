Врач предупредил об угрозе ампутации у Киркорова

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Филиппу Киркорову, который столкнулся с воспалением суставов после ожога руки, могут грозить серьезные последствия – вплоть до ампутации. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".
Медик рассказал, что когда ожог так долго не заживает из-за наличия сахарного диабета, в самых тяжелых случаях человека лишают конечности.
"Если начнется нагноение, может развиться даже сепсис. Инфекция выйдет за горизонт нормального значения и спровоцирует очень тяжелые осложнения", – отметил он.
Из-за высокого уровня сахара в крови любая инфекция развивается более стремительно, поскольку среда является благоприятной для размножения микроорганизмов. Пациентам с такой проблемой назначают антибиотикотерапию, чтобы ускорить процесс восстановления организма, а также используют специальные современные материалы, которыми закрывают рану, чтобы ограничить ее от внешней среды и позволить ей спокойно заживать.
Ситуация на международной арене может сильно измениться