Кардиолог Лобжанидзе оценила вероятность инсульта у Киркорова

Публика с ужасом наблюдает за развитием событий вокруг звезды

Весной Филипп Киркоров оказался в больнице после инцидента на сцене, при котором получил ожог во время выступления. Как сообщалось, поп-король общественной эстрады не сразу обратился за медпомощью, и это привело к развитию воспалительного процесса, который, по версии окружения артиста, был диагностирован как бурсит. Лечение заняло несколько недель.

При этом представители звезды не стали разглашать подробности диагноза, что только подогрело волну слухов. Когда артист впервые появился на публике после болезни, многие поклонники были шокированы его внешним видом: он с трудом перемещался, слабо двигал руками и выглядел крайне изможденным. Зрители заподозрили, что у певца мог случиться инсульт.

Кардиолог Фаина Лобжанидзе, комментируя ситуацию, отметила, что при наличии сахарного диабета (писали, что звезда страдает от этого недуга) инсульт действительно возможен и даже может стать "первым проявлением" этого заболевания. Медик также выразила сомнение по поводу версии с бурситом, подчеркнув, что эта болезнь вряд ли связана с ожогами и чаще возникает при травмах суставов или на фоне инфекций.

Пока официальных комментариев от самого артиста или его представителей по поводу инсульта не поступало.

К слову, ранее в звездной тусовке заявили, что состояние Киркорова вызывает большую тревогу.